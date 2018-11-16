Заказчица неудавшегося убийства пыталась вернуть деньги через суд

В Нижнем Новгороде заказчица так и несостоявшегося убийства попыталась через Ленинский районный суд взыскать деньги с неудачливого исполнителя.

Истице было отказано заочно.

«Истец просила суд взыскать сумму долга в размере 86 тыс. рублей», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Свой иск женщина мотивировала тем, что исполнитель ее заказа не довел дело до конца.

Жительница Нижнего Новгорода решила убить своего бывшего сожителя в 2016 году из-за личной неприязни и предложила за совершение преступления 150 тысяч рублей своему знакомому, который ранее был судим. В качестве аванса она передала ему 86 тысяч рублей.

Мужчина решил найти соучастника и пообещал ему вторую часть «гонорара». Однако тот не захотел совершать преступление и обратился в полицию.

В 2017 году заказчица неудавшегося убийства была задержана, а в 2018-м она обратилась в суд с иском в отношении исполнителя.

Как пишет агентство, суд отказал истице в связи с тем, что ее поступок «является недобросовестным поведением истца, учитывая, что стороны знали о том, что совершают противозаконные действия».

Ранее сообщалось, что 59-летняя жительница Кубани заказала киллерам надоевшего мужа.

Кроме того, жительница Москвы наняла киллера, чтобы убить мужа своей дочери, но несостоявшийся убийца обратился в полицию.