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Отели Египта подорожают в 2019 году почти на треть

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© flickr.com

По прогнозам международной аналитической компании Colliers International, в 2019 году стоимость гостиничного номера на египетских курортах вырастет примерно на треть.

Загруженность отелей в Шарм-эль-Шейхе составит в среднем 58% при средней цене номера 54 доллара, а в Хургаде — 68% (средняя цена номера — 63 доллара).

По мнению Ассоциации туроператоров России (АТОР), причиной такого подорожания станет повышение безопасности в Египте и возобновление чартерных рейсов.

В среднем цена за номер вырастет в Хургаде на 31%, а в Шарм-эль-Шейхе — на 28,5%. Таким образом, владельцы гостиниц смогут зарабатывать в среднем с одного номера 37 и 27 долларов соответственно, сообщается на сайте АТОР.

Как пишет News.ru, ранее АТОР предположила, что из двух самых популярных курортов Египта российские туристы смогут посещать только один. По словам исполнительного директора организации Майи Ломидзе, это связано с сомнениями в авиабезопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха.

В октябре 2018 года президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились восстановить в полном объеме авиасообщение между двумя странами.

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