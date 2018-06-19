Архитектор: опера от Ротенберга превратит Севастополь в «уродца»

Строительство в Севастополе нового оперного театра и музея искусств на берегу Черного моря превратит город-герой в «уродца». Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» член Союза архитекторов Севастополя Александр Гладков.

Напомним, что работы по созданию в районе памятника «Солдат и матрос» музейно-театрального комплекса начались в январе 2019 года. Заказчиком строительства является Фонд «Национальное культурное наследия», генеральным подрядчиком — компания «Стройгазмонтаж», принадлежащая Аркадию Ротенбергу, а финансирует возведение комплекса «Роснефтегаз». Проект разработан австрийским архитектурным бюро Coop Himmeld (l)au.

По мнению Александра Гладкова, строительство объектов культурного кластера на прибрежной территории между бухтами Артиллерийская и Карантинная противоречит основному принципу застройки приморских городов.

«Этот принцип предполагает раскрытие морских панорам и создание в прибрежной зоне общественных пространств, например, пляжа, набережной, приморского парка или мемориального комплекса. Решение федеральных и местных властей разместить на этой территории культурный кластер является необоснованным и неподтвержденным соответствующими градостроительными проработками. Решение было принято келейно у вице-премьера Ольги Голодец. Общественного обсуждения проекта не проводилось», — рассказал архитектор.

Он также обратил внимание, что территория, на которой строится кластер, относится к историческому поселению. Это является еще одним фактором, исключающим строительство в масштабах музея и театра.

Первое требование, предъявляемое к историческим поселениям — нужно оставить, эту среду, эту структуру, признаки и свойства этой территории. Если мы создадим там кластер, то возникнет ситуация, когда одновременно пять тысяч человек и несколько тысяч автомобилей должны оказаться на этой территории. Представляете, что станет, если, допустим, построить аналогичный кластер на Красной площади? Красная площадь такого не выдержит, — отметил эксперт.

Александр Гладков, со своей стороны, предлагает возвести оперный театр и музей на Сапун-Горе. Во-первых, оттуда открывается потрясающая панорама, а во-вторых, данная территория лишена стилистических ограничений. Кроме того, место считается геометрическим центром Севастополя и находится неподалеку от исторической части города.

Александр Гладков советует рассмотреть в качестве места застройки территорию заброшенных виноградников в районе Сапун-Горы.

«Сапун-Гора очень подойдет для театра, который возводят в суперсовременном стиле. В пределах исторического поселения такая архитектура будет, конечно, не к месту. Кроме того, Сапун-Гора обладает достаточно неплохой транспортной архитектурой. Весь Крым сможет туда одновременно приезжать, не вытаптывая при этом историческую часть Севастополя», — заключил архитектор.