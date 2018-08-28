Художник показал, насколько причудливой бывает любовь

Китайский художник Тих Тан Яу Хоонг (TYH Tang Yau Hoong) любит создавать концептуальные иллюстрации о людях, животных и их чувствам. Свою последнюю серию иллюстратор посвятил любви и её причудливым образам. Даже при отсутствии диалогов эти комиксы показывают, что любовь бывает сладкой, горькой, странной, игривой, скучной и захватывающей.

1. Исцеление

2. Где любовь?

3. Любовь есть

4. Похищение

5. Магия

6. Влюбиться

7. Коллекция

8. Я спасу тебя

9. Возрождение

10. Сюрприз

11. Солнечный день

12. Просто делай это

13. Прибытие

14. Спасатель

15. Любовь на самом деле

16. Я и моя тень

17. Как сильно ты меня любишь

18. Утро

19. Место встречи

20. Вдохновение

21. Ужин

22. В настроении для любви

23. В поиске

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