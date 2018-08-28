Художник показал, насколько причудливой бывает любовь
- 13 февраля 2019, 18:47
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Китайский художник Тих Тан Яу Хоонг (TYH Tang Yau Hoong) любит создавать концептуальные иллюстрации о людях, животных и их чувствам. Свою последнюю серию иллюстратор посвятил любви и её причудливым образам. Даже при отсутствии диалогов эти комиксы показывают, что любовь бывает сладкой, горькой, странной, игривой, скучной и захватывающей.
1. Исцеление
2. Где любовь?
3. Любовь есть
4. Похищение
5. Магия
6. Влюбиться
7. Коллекция
8. Я спасу тебя
9. Возрождение
10. Сюрприз
11. Солнечный день
12. Просто делай это
13. Прибытие
14. Спасатель
15. Любовь на самом деле
16. Я и моя тень
17. Как сильно ты меня любишь
18. Утро
19. Место встречи
20. Вдохновение
21. Ужин
22. В настроении для любви
23. В поиске
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