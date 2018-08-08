Тест: Угадайте породу собаки по фотографии
- 13 февраля 2019, 16:35
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В настоящее время в мире, по подсчётам экспертов, существует около 500 собачьих пород, и селекционная работа неустанно продолжается. Ветеринары настоятельно рекомендуют ознакомиться с правилами воспитания и индивидуальными особенностями каждой породы, перед тем как заводить питомца.
Знатоки могут по одному изгибу ушей опознать собачью породу и способны отличить хаски от похожего на него, как близнец, аляскинского маламута по одному взгляду разноцветных глаз. А вы сможете угадать породу собаки по фотографии? Давайте проверим!
Сколько пород удалось угадать? Похвастайтесь в комментариях, а сам тест отправьте друзьям-собаколюбам.
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