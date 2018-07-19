Кондуктор набросилась на пассажиров с кулаками из-за 5-тысячной купюры
- 13 февраля 2019, 15:18
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Нижнем Новгороде кондуктор с руганью и кулаками набросилась на подростков, которые хотели расплатиться за проезд 5-тысячной купюрой.
Молодые люди попросили три билета, сдачи у кондуктора не было, и она предложила пассажирам выйти.
Подростки отказались, кондуктор стала ругаться, а когда один из молодых людей начал снимать ее на телефон, попыталась его ударить. Видео конфликта было размещено в группе «Типичный Нижний Новгород» в соцсети «ВКонтакте».
Муниципальное предприятие «Нижегородэлектротранс» вину за произошедшее возложило на пассажиров.
В ведомстве отметили, что пассажир обязан заранее подготовиться в оплате билета, а кондуктор имеет право попросить пассажира выйти, если у того нет возможности оплатить билет, в том числе по причине отсутствия у кондуктора разменных купюр.
Там также добавили, что, судя по видео, подростки спровоцировали кондуктора на конфликт.
Во вторник, 12 февраля, в Перми кондуктор автобуса накинулась на пожилую женщину из-за того, что та забыла свое пенсионное удостоверение и не оплатила проезд.
Войти через социальные сети: