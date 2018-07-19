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Кондуктор набросилась на пассажиров с кулаками из-за 5-тысячной купюры

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© Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

В Нижнем Новгороде кондуктор с руганью и кулаками набросилась на подростков, которые хотели расплатиться за проезд 5-тысячной купюрой.

Молодые люди попросили три билета, сдачи у кондуктора не было, и она предложила пассажирам выйти.

Подростки отказались, кондуктор стала ругаться, а когда один из молодых людей начал снимать ее на телефон, попыталась его ударить. Видео конфликта было размещено в группе «Типичный Нижний Новгород» в соцсети «ВКонтакте».

Муниципальное предприятие «Нижегородэлектротранс» вину за произошедшее возложило на пассажиров.

В ведомстве отметили, что пассажир обязан заранее подготовиться в оплате билета, а кондуктор имеет право попросить пассажира выйти, если у того нет возможности оплатить билет, в том числе по причине отсутствия у кондуктора разменных купюр.

Там также добавили, что, судя по видео, подростки спровоцировали кондуктора на конфликт.

Во вторник, 12 февраля, в Перми кондуктор автобуса накинулась на пожилую женщину из-за того, что та забыла свое пенсионное удостоверение и не оплатила проезд.

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Комментарии (1)

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    ser vсегодня, 20:33

    малолетних дебилы и не собирались платить а просто хайповали и снимали на камеру.навидались таких

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