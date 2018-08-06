Российский суд впервые одобрил усыновление ВИЧ+ родителю
- 13 февраля 2019, 14:39
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Городской суд города Балашихи разрешил женщине с ВИЧ-положительным статусом усыновить ребенка, рожденного для нее родной сестрой с применением технологии искусственного оплодотворения. Положительное судебное решение было принято на основании соответствующего постановления Конституционного суда, передает ТАСС.
Поставлена последняя точка по поводу усыновления ВИЧ-положительными своих родственников. Дело заявителей, которые ранее обращались в Конституционный суд, пересмотрено, наше заявление удовлетворено. Семья воссоединилась и в юридическом смысле, — рассказал адвокат Ильнур Шарапов, представляющий интересы усыновительницы.
Как уточнил юрист, его подзащитная была инфицирована ВИЧ и гепатитом С в медицинском учреждении, в которое обратилась из-за возникновения проблем с фертильностью.
В результате халатных действий врачей женщина потеряла возможность самостоятельно родить ребенка.
Примечательно, что поправки к Семейному кодексу, разрешившие ВИЧ-положительным родителям усыновлять детей, были приняты на основании вердикта Конституционного суда по делу этой же самой усыновительницы.
Напомним, с первичной инициативой о внесении изменений в законодательство в сентябре минувшего года выступило Министерство науки и высшего образования.
Войти через социальные сети: