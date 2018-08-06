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Российский суд впервые одобрил усыновление ВИЧ+ родителю

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© pexels.com

Городской суд города Балашихи разрешил женщине с ВИЧ-положительным статусом усыновить ребенка, рожденного для нее родной сестрой с применением технологии искусственного оплодотворения. Положительное судебное решение было принято на основании соответствующего постановления Конституционного суда, передает ТАСС.

Поставлена последняя точка по поводу усыновления ВИЧ-положительными своих родственников. Дело заявителей, которые ранее обращались в Конституционный суд, пересмотрено, наше заявление удовлетворено. Семья воссоединилась и в юридическом смысле, — рассказал адвокат Ильнур Шарапов, представляющий интересы усыновительницы.

Как уточнил юрист, его подзащитная была инфицирована ВИЧ и гепатитом С в медицинском учреждении, в которое обратилась из-за возникновения проблем с фертильностью.

В результате халатных действий врачей женщина потеряла возможность самостоятельно родить ребенка.

Примечательно, что поправки к Семейному кодексу, разрешившие ВИЧ-положительным родителям усыновлять детей, были приняты на основании вердикта Конституционного суда по делу этой же самой усыновительницы.

Напомним, с первичной инициативой о внесении изменений в законодательство в сентябре минувшего года выступило Министерство науки и высшего образования.

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