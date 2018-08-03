Ученые рассказали, что скрывается под озером на Марсе

Специалисты из Американского географического общества опубликовали новую работу, в которой рассказали, чем может оказаться огромное озеро, обнаруженное у Южного полюса Марса.

Напомним, что озеро жидкой воды обнаружили в 2018 году с помощью космического аппарата Mars Express.

Исследование местности показало, что озеро прячется подо льдом толщиной 1,5 км, а площадь водоема составляет около 20 км. Жидкую форму воде позволяют сохранять растворенные в ней соли натрия, магния и кальция.

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что найденное озеро может свидетельствовать о продолжающейся вулканической активности Красной планеты. Дело в том, что солей на Марсе недостаточно, чтобы поддерживать воду в жидком состоянии.

Скорее всего, под водоемом существует какой-то источник тепла. Если это подтвердится, это будет говорить о продолжающейся на планете вулканической активности, — пояснили авторы исследования.

Согласно расчетам ученых, для нагревания воды в озере в течение последних 300 000 лет в этом марсианском регионе должна происходить вулканическая активность с накоплением магмы в камере площадью минимум 10 км.