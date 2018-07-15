Познер ответит на обвинения в расизме перед Общественной коллегией

Ведущий Первого канала Владимир Познер примет участие в предстоящем заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу в непривычном для себя статусе. Являясь постоянным членом экспертного органа, в этот раз он предстанет в качестве одной из сторон прений.

Дело в том, что в январе с жалобой в организацию обратилась архитектор Туяна Басанова, которую не устроили слова телеведущего о китайцах, произнесенные в 12-й серии передачи «Самые. Самые. Самые».

В этом выпуске Владимир Познер, рассказывая о своем путешествии по Финляндии, отметил обилие китайских туристов в одной из местных деревень.

Я походил, посмотрел, очень много китайцев. Просто, вы знаете… Я не окосел, нет? — пошутил телеведущий.

Обратившаяся в коллегию телезрительница усмотрела в своеобразном юморе журналиста признаки шовинизма и расовой дискриминации.



Оказывается, находясь слишком долго в окружении китайцев, по мнению В. Познера, человек с другим разрезом глаз может окосеть, — возмутилась Туяна Басанова в письме, направленном экспертному органу.

В разговоре с изданием «СНЕГ.TV» Владимир Познер отказался озвучить свою позицию в отношении предъявленной претензии, подтвердив, что на предстоящем заседании сам он предстанет вне привычного для себя статуса члена Общественной коллегии.

Я собираюсь быть на заседании 19-го числа. Когда речь идет обо мне, то я уже принимаю участие не как член комиссии, а как журналист, на которого подали жалобу. В этот момент, разумеется, в состав комиссии я входить не буду, — сообщил журналист.

Как отмечается на сайте коллегии, жалоба Туяны Басановой будет рассмотрена 19-го числа в помещении Центрального дома журналистов. Вход на мероприятие будет свободным.

Напомним, в прошлом году Владимир Познер делился с «Ридусом» своим мнением о журналистских перспективах Юрия Дудя.