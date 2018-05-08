НАТО решило не размещать в Европе системы с ядерным оружием

Несмотря на прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), НАТО не собирается размещать в Европе новые наземные системы с ядерным оружием.

Об этом в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung заявила заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер.

По ее словам, во время переговоров глав министерств обороны стран НАТО, которые пройдут в среду и четверг в штаб-квартире альянса в Брюсселе, будут обсуждаться возможности ответа на новые российские ракеты.

При этом Геттемюллер отметила, что двери альянса по-прежнему открыты для переговоров, а Вашингтон все еще готов остаться в рамках ДРСМД, если Москва уничтожит ракеты 9M729.

В начале декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео предъявил ультиматум российским властям, призвав их в 60-дневный срок вернуться к исполнению условий ДРСМД.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия строго выполняет все положения договора и ультиматум Вашингтона никто выполнять не собирается.

Дональд Трамп и Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, если Россия не предпримет действий по устранению нарушений со своей стороны.

Решение США о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности поддержали европейские страны — члены НАТО.

В свою очередь 2 февраля президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия США.

6 февраля Трамп заявил, что допускает возможность создания нового соглашения по контролю над вооружениями вместо ДРСМД.