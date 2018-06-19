В человеческом кишечнике нашли более 1000 неизвестных бактерий

Группа специалистов из Европейского института биоинформатики опубликовала исследование, в котором ученые рассказали, что им удалось открыть 1952 новых вида бактерий в кишечнике человека.

Более четверти из них относится к неизвестным семействам, а 40% — к неизвестным родам.

Как следует из научно-популярной книги Елены Моховой «Мой лучший друг — желудок», наш организм во многом зависит от работы кишечника. Кишечный микробиом воздействует на иммунную систему, регулирует работу мозга, влияет на психологию и поведение, а также на общее состояние нашего здоровья.

Нарушения в работе кишечника могут спровоцировать возникновение гипертонии и инсульта.

В новом исследовании международная команда ученых из Австралии, Англии и Канады реконструировала более 92 тысяч геномов организмов из образцов кишечного микробиома 11 850 человек, живущих в Европе и Северной Америке.

С помощью метагеномного анализа, позволяющего исследовать разные микробные сообщества, обитающие в разных средах или организмах, ученые проанализировали собранные образцы.

Мы секвенировали образцы кишечной микрофлоры и сравнили их с известными последовательностями, которые уже были в базе данных Национальных институтов здоровья. Это позволило найти и отсеять уже известные виды бактерий, — пояснили авторы исследования.

Из оставшихся 11,9 тысячи геномов специалисты выбрали те, последовательности которых были собраны более чем наполовину. Они сравнили их с базой данных и выбрали 1952 неизвестных генома.

Из них специалисты отнесли более 90% геномов к определенному типу, классу и отряду бактерий, 26% — к неизвестным семействам, а 40% — к неизвестным родам.

Все бактерии, которые удалось распознать, принадлежали к семейству кориобактерий (20,6%) или относились к роду колинзелл (17,7%) и клостридий (7,3%).

Часть новых бактерий, судя по последовательностям генома, могут вырабатывать антимикробные вещества или вещества, потенциально применимые в биотехнологии.