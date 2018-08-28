Собака лаем вывела хозяина из комы и стала терапевтом

Британский строитель Энди Сас в 2016 году попал в больницу города Саутгемптон, графство Хэмпшир, с острой формой пневмонии, развившейся из-за курса химиотерапии. 65-летнего мужчину ввели в искусственную кому и планировали его пробуждение через три дня. Однако в терапевтических целях врачи разрешили пустить в палату к пациенту его собаку — шнуделя Тедди — помесь пуделя и шнауцера. Верный питомец так заволновался при виде любимого хозяина, что попытался разбудить его громким лаем, что, к удивлению всего персонала клиники, ему внезапно удалось.

Доктора разрешили собаке ежедневно посещать хозяина, и в итоге мужчина выздоровел уже через неделю и отправился домой. «Я взял Теда из приюта, он — потрясающий пёс! Умный, верный, ласковый, весёлый, и с характером. Он покорил моё сердце с первого взгляда. Тогда я спас Тедди, а теперь он — меня», — признался британец изданию Metro.

В 2017 году пёс получил специальную награду от Королевского общества по защите животных в Лондоне, а медики посоветовали Энди отдать питомца на курсы собак-терапевтов. Умный пёс окончил обучение в ноябре 2018-го и с тех пор работает в больницах, хосписах, интернатах и домах престарелых по всей стране. По словам хозяина, дружелюбный Тедди помогает пациентам быстрее идти на поправку и радует врачей и персонал.

Ранее «Ридус» рассказывал, как другая собака-терапевт сумела вывести молодую девушку из длительной пятинедельной комы, проведя с ней весь день.