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На юге Москвы загорелся пассажирский автобус

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© youtube.com

На юге Москвы утром в среду, 13 февраля, загорелся пассажирский автобус.

Инцидент произошел на Каширском шоссе около дома 57, сообщил столичный главк МЧС в своем официальном микроблоге в Twitter.

Отмечается, что все пассажиры покинули автобус самостоятельно до прибытия пожарных.

Спасатели потушили возгорание на площади 20 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, отмечает News.ru.

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