На юге Москвы загорелся пассажирский автобус
- 13 февраля 2019, 10:06
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На юге Москвы утром в среду, 13 февраля, загорелся пассажирский автобус.
Инцидент произошел на Каширском шоссе около дома 57, сообщил столичный главк МЧС в своем официальном микроблоге в Twitter.
Отмечается, что все пассажиры покинули автобус самостоятельно до прибытия пожарных.
Спасатели потушили возгорание на площади 20 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, отмечает News.ru.
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