На юге Москвы загорелся пассажирский автобус

На юге Москвы утром в среду, 13 февраля, загорелся пассажирский автобус.

Инцидент произошел на Каширском шоссе около дома 57, сообщил столичный главк МЧС в своем официальном микроблоге в Twitter.

Отмечается, что все пассажиры покинули автобус самостоятельно до прибытия пожарных.



Спасатели потушили возгорание на площади 20 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, отмечает News.ru.