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Два человека погибли при пожаре на заводе в Челябинске

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© youtube.com

Два человека погибли во время пожара на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК).

Возгорание произошло в цеху непрерывного розлива, где из ковша вылился раскаленный металл на площади 150 квадратных метров.

Огонь охватил кабину крана, в которой находились двое сотрудников. Им не удалось спастись, сообщает kp.ru.

Остальные 16 работников цеха самостоятельно вышли из помещения до прибытия пожарных.

К настоящему времени пожар на предприятии ликвидирован. На месте работают следственные органы, выясняя все обстоятельства происшествия.

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