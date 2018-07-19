Два человека погибли при пожаре на заводе в Челябинске
- 13 февраля 2019, 08:40
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Два человека погибли во время пожара на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК).
Возгорание произошло в цеху непрерывного розлива, где из ковша вылился раскаленный металл на площади 150 квадратных метров.
Огонь охватил кабину крана, в которой находились двое сотрудников. Им не удалось спастись, сообщает kp.ru.
Остальные 16 работников цеха самостоятельно вышли из помещения до прибытия пожарных.
К настоящему времени пожар на предприятии ликвидирован. На месте работают следственные органы, выясняя все обстоятельства происшествия.
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