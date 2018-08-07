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Сорос предсказал Евросоюзу судьбу СССР

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© Ferdinand Ostrop/AP/TASS

Миллиардер Джордж Сорос опубликовал на сайте Project Syndicate статью под заголовком «Европа, пожалуйста, проснись», в которой дал мрачный прогноз относительно будущего Евросоюза.

«Первым шагом к защите Европы от ее врагов, как внутренних, так и внешних, является признание масштабов угрозы, которую они представляют. Второй шаг — пробудить спящее проевропейское большинство и мобилизовать его для защиты ценностей, на которых был основан ЕС», — пишет Сорос.

Финансист предупреждает, что, если население Евросоюза не очнется от «политической спячки», ЕС распадется, как распался Советский Союз в 1991 году. Нынешнее руководство Евросоюза он сравнивает с политбюро времен заката СССР. «Ни наши лидеры, ни простые граждане, похоже, не понимают, что мы переживаем революционный момент», — подчеркивает Сорос.

Решающим этапом в развитии Евросоюза Джордж Сорос считает грядущие выборы в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года. Он призывает сторонников единой Европы не допустить победы евроскептиков, которые уже добились серьезных успехов на выборах в ряде стран, включая Германию, Италию и Венгрию.

«Они не хотят оставлять ценности, на которых основывался Евросоюз. Они желают заменить их своими ценностями, которые являются радикально другими. У антиевропейских сил есть преимущество. Хоть и одиозные, но у них есть общие принципы», — предупреждает Сорос.

Напомним, последнее время Сорос выступает с прогнозами один тревожнее другого. В прошлом году он говорил, что мир стоит на пороге нового серьезного финансового кризиса, который затронет и развивающиеся рынки, и Евросоюз. Одной из главных причин грядущего кризиса, по его мнению, станет распад трансатлантического альянса между ЕС и США из-за политики президента Дональда Трампа, что неизбежно вызовет сбои во всей глобальной экономике.

Трамп в долгу перед Соросом не остался и обвинил миллиардера в спонсировании протестных митингов.

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Комментарии (1)

  • Small 314f91f5dd
    Ninaсегодня, 10:27

    В общем к этому все и идет. В Евросоюзе 28 стран. Богатых 10 остальные получают дотации. Богатые не хотят делиться, а бедным кажется, что их постоянно обделяют.

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