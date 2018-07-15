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Молодым ученым предложили на 15 лет ограничить выезд из России

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Ученый-биохимик и молекулярный биолог академик РАН Георгий Георгиев предложил ограничить получившим бесплатное высшее образование молодым ученым выезд из России на 15 лет, в течение которых они должны будут «отработать» на государство либо возместить бюджету затраты.

«Это, конечно, не означает, что ученый не имеет права покидать страну для участия в научных конференциях или для проведения совместных исследований с зарубежными коллегами. Но все эти выезды за рубеж должны согласовываться с дирекцией института и не превращаться в постоянную работу за рубежом. За 15 лет сильный ученый, несомненно, получит в России отличную позицию и, вероятно, уже не захочет уезжать», — пишет Георгиев в своей статье в газете «Поиск».

По мнению академика, систему бесплатного высшего образования следует заменить на «кредитное» так, чтобы государство оплачивало обучение молодого специалиста на основе беспроцентного кредита. «Кредит оформляется договором, имеющим силу и в России, и за рубежом. После окончания вуза молодой ученый должен проработать в российской науке 15 лет, после чего кредит автоматически гасится. В случае же эмиграции он должен вернуть кредит в полном объеме», — пояснил свою идею Георгиев.

Кроме того, Георгий Георгиев призывает чиновников бороться за молодых специалистов путем повышения зарплат, создания фондов для финансовой поддержки науки, выдачи беспроцентных кредитов на покупку жилья, а также созданием специального экспертного органа для работы с проблемами в данной сфере.

Напомним, согласно свежим соцопросам, число россиян, которые «определенно не хотели бы переезжать за границу», достигло максимума за последние семь лет и составило 61%. О желании эмигрировать говорят только 17% респондентов, большинство из которых — молодежь до 24 лет. В абсолютных цифрах, по данным «Левада-Центра», ежегодно из России навсегда уезжает не более 100 тысяч человек.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему некоторые россияне решаются на переезд за границу, как им живется на чужбине и что мешает остальным последовать их примеру.

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Комментарии (1)

  • Small ab07b78d01
    Абрамсегодня, 11:30

    Таки бабушка феникс обрадуется, она уже года два говорит шо этих хитрых поцев надо оставлять в РФ. Я вот помню даже что такое "шаражки" как раз при Йосе они существовали, и по мнению многих страна процветала.

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