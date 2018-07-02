Норвегия обвинила Россию в отработке удара по своему радару

Директор разведывательной службы Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде заявил о том, что в середине февраля российские бомбардировщики отработали удар по военному радару в городе Вардо на северо-востоке страны.

«Хага Лунде заявил, что российские Су-24 якобы имитировали атаку на норвежский радар недалеко от города Верде. По его словам, Су-24 вылетели с аэродрома в Мурманской области 14 февраля 2018 года и проследовали через территорию Баренцева моря. Военный подчеркнул, что самолеты не пересекали государственную границу страны», — сообщает ФАН со ссылкой на зарубежную прессу.

В городе Вардо находятся радары «Глобус II» и «Глобус III» — совместный проект космического командования ВВС США и норвежской разведывательной службы. Радары используются для наблюдения за объектами в космическом пространстве и атмосфере к северу и востоку от Норвегии. Американцы также используют эти радары в качестве звена своей глобальной системы предупреждения о пусках межконтинентальных ядерных ракет и мониторинга военных угроз в космосе.

По словам Лунде, раньше российские самолеты уже репетировали такую атаку на радар 24 марта 2017 года, но меньшим числом бомбардировщиков.

Напомним, в январе министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил о возможности начала новой полномасштабной войны в Европе, имея ввиду вооруженное столкновение с Россией. «Изменения в российском поведении напрямую касаются безопасности норвежцев и союзников. Россия не является глобальным соперником для США и Запада. Но цель России состоит в том, чтобы разрушить и подорвать единство Запада и международное сотрудничество в ряде областей», — заявил тогда Бакке-Йенсен.