Сотрудника ГИБДД посадили за попытку продать «красивый номер»

Бывшего начальника отдела регистрации автотранспортных средств уфимского ГИБДД приговорили к двум годам в колонии общего режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей за мошенничество с превышением должностных полномочий.

Свою вину осужденный не признал.

Обвинялся же он в том, что в 2017 году поставил на учет автомобиль жительницы Уфы, присвоив этому транспортному средству регистрационный знак с тремя семерками. Оказанную услугу полицейский оценил в 25 тысяч рублей, однако при передаче денег был задержан, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональном СУ СК РФ.

После проведения служебной проверки полицейский был уволен с занимаемой должности и предстал перед судом. Вынесенный ему приговор он попытался обжаловать, однако Верховный суд республики Башкирия оставил первоначальное решение без изменений, пишет издание.

Ранее сообщалось о разработке МВД новых правил регистрации автомобилей, согласно которым, в частности, запрещается резервирование физическими и юридическим лицами «красивых» номеров.