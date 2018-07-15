Померещилось: 30 оптических иллюзий, которые рассмешат вас

1. Вам обоим очень идёт это бикини (верхнее фото)

Создание идеального снимка — трудоёмкий процесс, во время которого частенько что-то идёт не так и тогда на свет появляются фотографии, которым суждено стать вирусными в соцсетях и вызывать приступы гомерического смеха у юзеров. Собрали для вас 20 новых оптических иллюзий, которые получились потому, что кто-то оказался в нужное время в нужном ракурсе и успел нажать на кнопку фотокамеры. Фотографии из серии «показалось», которые сыграют с вашим зрением злую шутку и рассмешат вас.

2. Пёс растёкся по полу

3. Кажется, человек горит

4. Какой гламурный молодой парень

4. Кошка, где твоё тело?!

5. Ну очень длинный человек

6. Собака, ты в порядке?

7. Кто-то научился левитировать?

8. Нет, это не сиамские близнецы

9. Что тут происходит?

10. Чайки завоёвывают мир

11. Чего только не увидишь на пляже

12. Господин Шариков?

13. Киборги наступают!

14. Очень волосатая девушка

15. Айсберг-Бэтмен

16. Помидор-утка

17. Преподаватель без головы

18. Этот бекон похож на группу пингвинов

19. Вам тоже показалось?

20. Двухголовый пёс!

21. Кентавры существуют

22. Тень от собаки есть, а самой собаки нет

23. Так-так-так, кто это тут у нас?

24. Не верьте глазам своим

25. От верблюда осталась одна голова

26. Кто здесь делает селфи?

27. Здравствуй, мама!

28. Ракурс решает всё

29. Мой пёс - игрок

30. Померещилось...

Какая оптическая иллюзия смогла вас рассмешить?