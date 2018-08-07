Грозивший «хлопнуть в рыло» коммунальщик ушел в отставку

Глава коммунального предприятия «Суземкакомсервис» Сергей Цуканов, оказавшийся в центре скандала после публикации видео его хамского обращения с одной из местных активисток, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом во вторник вечером сообщает издание «Брянск Today».

Несколькими часами ранее он записал видеообращение, в котором извинился за свои слова, объяснив хамство тяжелым днем, «снегопадом и оттепелью».

Напомним, на опубликованной накануне видеозаписи Сергей Цуканов угрожал применить физическую силу против местной жительницы, обратившейся к нему по поводу низкого качества уборки дорог.

Я сейчас тебе в рыло хлопну, поняла? Иди на… отсюда!, — заявил директор предприятия, уезжая на своем автомобиле.

Еще накануне на скандальное поведение Цуканова отреагировал глава Суземского района Брянской области Борис Слипухов, публично осудив его поступок. Руководитель администрации не исключил возможности увольнения мужчины.

