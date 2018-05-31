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СМИ: На экс-жену Джигарханяна заведено уголовное дело

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшей жены популярного артиста Армена Джигарханяна и экс-директора его театра Виталины Цымбалюк-Романовской, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело было возбуждено в последних числах января.

В рамках дела уже проводятся следственные действия, допрошен ряд свидетелей, — отметил собеседник агентства.

Ранее правоохранители дважды отказывались возбуждать дело в отношении экс-супруги Джигарханяна по этой статье, санкции по которой предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы, отмечает агентство.

В то же время официальными комментариями следственных органов агентство пока не располагает, а защита Джигарханяна отказалась говорить на эту тему.

В ноябре прошлого года суд приговорил Виталину Цымбалюк-Романовскую к 250 часам обязательных общественных работ.

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