Уволенная чиновница Глацких посетовала на «непонятливых» россиян

Экс-глава упраздненного департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких рассказала о своем новом занятии, в очередной раз посетовав на непонятливость критиковавших ее соотечественников. Откровенное интервью опальной чиновницы опубликовал телеканал «360».

Чиновник в нашей стране априори виноват. Это, к сожалению, данность, с которой мне пришлось столкнуться. Уверена, что это изменится. Когда мы уйдем от коллективного осуждения, от нежелания понять и задуматься, тогда у нас многое поменяется в стране, — заявила Глацких, отвечая на вопрос о своем уходе с государственной службы.

Бывшая глава комитета заметила, что без прежних ограничений, накладываемых работой в государственных органах, ей удастся «сделать больше».

Так, в ближайшее время в Нижнем Тагиле пройдет турнир по художественной гимнастике, организованный Глацких и «группой ее единомышленников».

Мы должны научиться воспитывать чемпионов, и именно для этого важно не бояться правды. Когда говоришь, что будешь правдива, все пугаются. Кажется, что ты начнешь выдавать государственные секреты и рассказывать про что-то ужасное, скрытое под ковром, — резюмировала она.

Напомним, чемпионка Олимпийских игр 2004 года Ольга Глацких получила скандальную известность после своего заявления, сделанного на ноябрьском круглом столе в Кировграде. Выступая перед участниками мероприятия, Глацких объявила, что молодым россиянам «государство вообще ничего не должно».

С вызвавшим волну народного негодования высказыванием пришлось разбираться лично губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. 6 ноября Ольгу Глацких отстранили от занимаемой должности, двумя днями позже ее исключили из политического совета «Единой России».

В декабре 2018 года указом главы Свердловской области был ликвидирован департамент, где работала Глацких, его функции перешли к новому министерству образования и молодежной политики.

Накануне Ольга Глацких завела Instagram, где намерена «говорить публично то, что думаю, без опаски, что меня неправильно поймут».