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Запашный пожаловался в полицию на угрозы в соцсети

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© Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный заявил в полицию, что его жизни и здоровью угрожает некий мужчина.

Угрозы дрессировщику поступили от одного из пользователей соцсети Instagram.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В конце декабря мне поступила угроза, которую я воспринял серьезно, потому что человек вел себя достаточно хладнокровно и убедительно, — заявил Запашный в беседе с РЕН ТВ.

По его словам, этот человек хочет его наказать «за выступление в сторону небезывестного миллиардера».

Дрессировщик отметил, что, по данным полиции, злоумышленник сейчас находится за пределами РФ.

Я этого человека не видел никогда, не знаю, но понимаю его мотивы, — рассказал Запашный в интервью порталу «Лайф».

Он добавил, что переживает не за себя, а за свою семью, отметив, что «его профессия не подразумевает под собой трусости», сообщает ФАН.

В декабре прошлого года Запашный пожаловался Путину на планы бизнесмена Михаила Гуцериева открыть в «Сколково» стационарную площадку канадского Cirque du Soleil стоимостью около 50 млн долларов. Дрессировщик тогда отметил, что это негативно скажется на российском цирке, напоминает газета «Известия».

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