найти ×
   
  • USD -0.04
    65.68
  • EUR +0.24
    74.39
СохранитьСохранено0
×

6218633

Умер легендарный ветеран войны в Афганистане «черный майор» Керимбаев

Small default

© wikimedia.org

На 72-м году жизни умер ветеран войны в Афганистане, первый командир 177-го отряда специального назначения, полковник в отставке Борис Керимбаев по прозвищу «кара майор» («черный майор»).

Легендарный военнослужащий скончался в военно-клиническом госпитале Министерства обороны Казахстана в Алма-Ате.

Керимбаев получил свое прозвище за смуглый цвет лица, будучи командиром второго «мусульманского» батальона во время афганской кампании.

В конце мая 1982 года его отряд занял Панджшерское ущелье, почти на год перекрыв передвижение формированиям моджахедов, возглавляемых Ахмад Шах Масудом.

Керимбаев стал первым среди командиров, чьи боевые потери во время войны в Афганистане оказались наименьшими.

Ахмад Шах Масуд назначил за голову «кара майора» 1 миллион долларов, однако победить Керимбаева ему так и не удалось, сообщает ТАСС.

Накануне в госпитале легендарного майора навестил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев и вручил ему награду за заслуги перед разведкой Казахстана «Золотая сова», благодарность и ценный подарок, сообщает РЕН ТВ.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (2)

Здоровье
Физический труд признан смертельно опасным
11614993читать позжечитаю позже
Здоровье
Ученые предупредили об опасности слишком долгого сна
5320067читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

17245681читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

12061001читать позжечитаю позже