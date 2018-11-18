Умер легендарный ветеран войны в Афганистане «черный майор» Керимбаев

На 72-м году жизни умер ветеран войны в Афганистане, первый командир 177-го отряда специального назначения, полковник в отставке Борис Керимбаев по прозвищу «кара майор» («черный майор»).

Легендарный военнослужащий скончался в военно-клиническом госпитале Министерства обороны Казахстана в Алма-Ате.

Керимбаев получил свое прозвище за смуглый цвет лица, будучи командиром второго «мусульманского» батальона во время афганской кампании.

В конце мая 1982 года его отряд занял Панджшерское ущелье, почти на год перекрыв передвижение формированиям моджахедов, возглавляемых Ахмад Шах Масудом.

Керимбаев стал первым среди командиров, чьи боевые потери во время войны в Афганистане оказались наименьшими.

Ахмад Шах Масуд назначил за голову «кара майора» 1 миллион долларов, однако победить Керимбаева ему так и не удалось, сообщает ТАСС.

Накануне в госпитале легендарного майора навестил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев и вручил ему награду за заслуги перед разведкой Казахстана «Золотая сова», благодарность и ценный подарок, сообщает РЕН ТВ.