Что происходит с нервной клеткой во время курения

Группа специалистов из Калифорнийского технологического института Генри Лестера совместно с учеными из Китая проследили действие никотина в нервной клетке.

В статье ученые описали новый метод, позволяющий визуализировать распределение попавших в клетку молекул.

Известно, что во время курения при вдохе в организм человека попадает табачный дым, а небольшие молекулы никотина легко преодолевают гематоэнцефалический барьер и попадают в мозг.

Но их пути всегда мешают никотиночувствительные ацетилхолиновые рецепторы (nACh-r) на поверхности нервных клеток. Именно этот контакт и вызывает чувство некой эйфории у курильщиков. Дальше никотин проникает внутрь нейронов, и что происходит с ним там, неизвестно.

В новом исследовании международная группа ученых разработала новый способ, позволяющий заглянуть внутрь клетки. Для этого специалисты создали искусственную систему, состоящую из двух белков: один связывается с никотином и меняет форму, приводя к активации второго, флуоресцентного белка.

Такой «маячок» можно поместить в клетки и благодаря свечению и определенным сигналам наблюдать, как происходит распределение никотина.

Во время первого эксперимента мы обратили внимание, что через несколько секунд после контакта с клеткой никотин проникал внутрь и оказывался в эндоплазматической сети — структуре, где зарождаются новые белки, — пояснили исследователи.

Авторы исследования заметили, что под влиянием никотина их «срок хранения» сокращается, рецепторы начинают активнее мигрировать к клеточной мембране — месту своей основной работы.

Чем больше человек курит, тем больше никотиновых рецепторов у него становится, из-за этого каждая последующая сигарета кажется чуть более приятной, чем предыдущая. Возможно, именно этот механизм играет определенную роль в развитии вредной привычки.