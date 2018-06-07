В Подмосковье у пенсионера через интернет-банк похитили более 1 млн рублей

Полиция в Подмосковье задержала двух мужчин, подозреваемых в хищении более 1 миллиона рублей у пенсионера, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

Случилось так, что в Подольске двое жителей Люберец 25 и 27 лет предложили 68-летнему мужчине приобрести и установить в его квартире сигнализатор загазованности.

По словам собеседника агентства, пенсионер за проделанную работу расплатился с помощью мобильного приложения одного из банков.

В момент перевода денег злоумышленники запомнили пароль, который пожилой мужчина использовал для операции.

После этого в течение нескольких недель молодые люди приходили к пенсионеру якобы для проверки установленного прибора.

Когда же он уходил в другую комнату, злоумышленники брали его мобильный телефон и, используя пароль для входа в интернет-банк, переводили его деньги на свой счет. Всего было похищено более 1 миллиона рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.