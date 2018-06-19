Пассажир выжил после падения на рельсы на станции метро «Селигерская»

Пассажир столичной подземки остался жив после падения на рельсы перед прибывающим поездом. Инцидент произошел во вторник утром на станции метро «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии, передает ТАСС.

Машинист применил экстренное торможение, тем не менее поезд по инерции наехал на пассажира. Несущие службу на платформе сотрудники УВД на Московском метрополитене незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи, а также приняли меры для извлечения потерпевшего, — рассказали в пресс-службе УВД на метрополитене.

После того как напряжение с контактного рельса было снято, сотрудники помогли попавшему под поезд мужчине выбраться на перрон. Пострадавшим оказался 31-летний уроженец Башкирии.

С резаной травмой правой кисти и другими незначительными повреждениями его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Полицейские опросили очевидцев произошедшего, включая машиниста электропоезда, которые подтвердили, что падение произошло по собственной неосторожности мужчины. Сам же потерпевший пояснил, что. подойдя к краю платформы, у него внезапно закружилась голова, из-за чего он упал, — уточнил представитель полиции на транспорте.

К сожалению, инциденты с падением пассажиров на рельсы регулярно происходят на станциях московской подземки.

Так, неделю назад на станции «Новокузнецкая» под поезд угодил другой 31-летний мужчина. Пострадавший выжил, однако получил черепно-мозговую травму.