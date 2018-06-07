Масштабный проект по колонизации Марса провалился

Швейцарский стартап Mars One Ventures, обещавший уже в середине 2020-х отправить на Марс первых колонистов, объявил о банкротстве.

Изначально миссия должна была стартовать в 2018-м, затем в начале 2020-х, потом перенеслась на 2031-й. А недавно стало известно о полном банкротстве компании.



Напомним, что несколько лет назад Mars One Venture объявила о наборе добровольцев, которые хотят полететь на Марс без возможности вернуться назад. Отобранных людей должны были подготовить к миссии, но все закончилось на этапе отбора.

С самого начала этот проект не вызывал ни у кого доверия. Это был неудачный пиар-ход, вряд ли бы Mars One Venture смогли реально отправить людей на Марс. К сожалению, еще нет таких технологий, — пояснили эксперты.

Представители компании рассказывали, что их колонисты начнут освоение соседней планеты, а работу проекта обеспечат отчисления реалити-шоу о жизни команды. По планам компании, это было бы что-то вроде «Дома-2», только в космосе.

Кстати, добровольцев оказалось немало, и среди претендентов были люди из России.

Недавно появилась информация о том, городские власти Базеля сообщили о банкротстве Mars One Ventures. Решение было принято еще 15 января, и основатель проекта, нидерландский предприниматель Бас Лансдорп, подтвердил это журналистам.