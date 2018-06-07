Жена Аршавина написала на него заявление в полицию

Жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса написала на него заявление в полицию с жалобами на угрозы. Заявление подано в один из районных отделов МВД по Санкт-Петербургу.

«Заявление только зарегистрировано и даже не расписано ни на кого. Пока будет назначена только проверка», — сообщает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский подтвердил журналистам, что его подзащитная подала иск против мужа. «Подтверждаю: сегодня было принято заявление», — сказал Добровинский.

В СМИ есть информация о том, что футболист вместе с незнакомыми людьми отобрал у Алисы дорогой внедорожник Mercedes GL 350 и вдобавок обещал посадить жену в тюрьму.



Ранее пресса сообщала о разводе Андрея Аршавина с Алисой из-за постоянных измен футболиста. Позже стало известно, что супруги стали жить раздельно, но официально брак не расторгали. Также у них возникли проблемы с разделом имущества.

О намерении развестись Алиса заявляла еще год назад. Тогда Аршавин просил у жены прощения за свои многочисленные измены, говорил, что «перешел все возможные границы», и обещал исправиться. «Да, я гулял и безумно жалею об этом… Я по-прежнему хочу сохранить семью, верю, что Алиса останется со мной, — это самый близкий человек, которого очень люблю», — утверждал бывший капитан сборной России по футболу. Однако сдержать обещание он не смог: в последний год Аршавина постоянно видели в обществе красивых девушек, которым он делал дорогие подарки.