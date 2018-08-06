Уволенный журналист побил генпродюсера крымского телеканала

В Симферополе сотрудник государственной телерадиокомпании «Крым» Денис Симоненко побил генерального продюсера канала Олега Крючкова. Конфликт между журналистами произошел из-за массовых сокращений.

«Журналист Денис Симоненко ударил генерального продюсера Олега Крючкова по лицу. Как выяснилось, Симоненко — лишь один из 140 уволенных собкором НТВ Крючковым сотрудников ТРК», — сообщает сетевое издание «Примечания».

По информации издания, Симоненко был уволен из-за того, что Крючков узнал об успехах его детской школы телевидения, над которой он трудился в свободное от основной работы на ГТРК «Крым» время.

Инцидент оживленно обсуждается в соцсетях, причем разные крымские журналисты высказывают поддержку и Симоненко, и Крючкову. Сами они от комментариев воздерживаются, как и свидетели инцидента. Также неясно, насколько серьезные травмы получил Крючков.

«Крючков все делает правильно. Крым ТВ за год заметно выросло, это можете даже не обсуждать. Что касаемо оптимизации кадров — тут тоже все логично — если нужно делать качественный контент, значит нужно поднимать зарплаты тех кто его делает, а значит сокращать штатные единицы. То что Крючков некорректен в работе с людьми — это обычная практика на этом канале, ничего нового. То что Симоненко ударил Крючкова — это запредельно, но не имеет никакого отношения к политике канала», — считает Геннадий Мартынюк.



Денис Симоненко является секретарем Крымского отделения Союза журналистов России, членом Русского географического общества и активным общественным деятелем. Олег Крючков имеет большой опыт работы корреспондентом на телеканале НТВ и пользуется поддержкой руководства Крыма. Не исключено, что из-за нападения Симоненко на Крючкова против первого может быть возбуждено уголовное дело.



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