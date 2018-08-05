В Сочи автохам избил безногого инвалида

В Сочи автохам на «Мерседесе» подрезал и повредил автомобиль безногого инвалида. После этого он избил беспомощного водителя и попытался забрать видеорегистратор. Прибывшие на место сотрудники полиции поприветствовали хулигана и отказались принимать к нему меры.

«6 января на объездной дороге по направлению в Адлер инвалид 1-й группы Александр Камин двигался, соблюдая все правила дорожного движения. В какой-то момент мужчина услышал, как сзади ему сигналят, — водитель другого автомобиля настойчиво требовал пропустить его вперед, однако в плотном потоке транспортного движения у Александра такой возможности не было. Возможно, это и не понравилось Артуру Бурьянову — водителю „Мерседеса“, ведь именно после этого он и начал демонстрировать опасную езду, провоцируя ДТП», — сообщил канал Sochi24.tv.

В дальнейшее развитие событий было бы сложно поверить, если бы не запись с видеорегистратора Александра Камина. Поняв, что нарушение правил дорожного движения с его стороны оказалось записано, Бурьянов развернулся, заблокировал машину инвалида, разбил в ней стекло и попытался забрать регистратор. Александр отдавать прибор отказался, и тогда Артур стал его бить и душить, а затем еще и распылил ему в глаза газовый баллончик.

В момент нападения Камин звонил в полицию, успел сообщить дежурной, где находится, и попросить о помощи. Тем не менее сотрудники полиции прибыли лишь через 30 минут, поздоровались с Бурьяновым, как с давним знакомым, и не стали принимать никаких мер.

«Приехали сотрудники ДПС, и я видел, как они за руку поздоровались, как будто они знакомы. Я им говорю: „Почему вы стоите и бездействуете! Задержите его, он начал избивать меня!“ А они стояли как ни в чем не бывало, просто выслушивали. А он бегал вокруг машины, матерясь на них, на всех матерясь, — ему было все равно», — рассказал Александр.



Слова Камина подтверждает очевидец — таксист Евгений Микулин, ставший свидетелем дорожного конфликта. Микулин считает, что Бурьянов был пьян и эту важную деталь инцидента полицейские тоже не зафиксировали.

Помощь инвалиду оказали его друзья, прибывшие на место ДТП. Они вызвали скорую, в больнице у Александра зафиксировали травмы — химический ожог глаз, следы от удушения, множественные гематомы, рассечение лобной части головы и нижнего века глаза, а также сотрясение мозга.

Журналисты связались с Артуром Бурьяновым по телефону и взяли у него комментарий. «Да не бил я никого. Он, наверно, был такой избитый изначально. Стекло разбил — спору нет. А где он там поцарапался или порезался, это его личные проблемы!» — заявил Бурьянов.

Благодаря общественному резонансу замять дело не получилось: по данным Sochi24.tv, в полиции все же возбудили уголовное дело и начали проверку в отношении сотрудников ДПС.

Ранее СМИ рассказывали о том, как в Москве дорожный конфликт с участием сотрудника ФСО обернулся уголовным делом против вспыльчивого водителя, которому не удалось беспрепятственно выехать из двора своего дома на Ленинском проспекте.