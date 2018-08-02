Многодетную мать бросили за решетку из-за спора в Twitter о правах ЛГБТ

В Великобритании трансгендерной ЛГБТ-активистке Стефани Хейден удалось отправить за решетку мать троих детей Кейт Скоттоу после того, как та назвала ее в Twitter мужчиной.

«Трое полицейских задержали Кейт Скоттоу у нее дома, после чего отвезли в полицейский участок и допросили по поводу спора с активисткой в Twitter. В участке ее сфотографировали, взяли образцы ДНК и сняли отпечатки пальцев. Скоттоу до сих пор находится под следствием», — пишет Daily Mail.



Хотя дома у нее остались больной аутизмом сын, дочь и еще один 20-месячный ребенок на грудном вскармливании, Кейт пришлось провести семь часов за решеткой в камере для преступников. Затем Кейт вручили судебное предписание, согласно которому ей запрещено называть своего обвинителя мужчиной.

Спустя более двух месяцев после ареста Кейт Скоттоу не вернули изъятые при задержании мобильный телефон и ноутбук, что, по ее словам, затрудняет ее обучение в магистратуре по судебной психологии.

Особенно многодетную мать возмутило, что полицейские провели задержание прямо на глазах ее детей. В полиции графства Хартфордшир журналистам подтвердили факт ареста и заявили, что «очень серьезно» относятся к правонарушениям из категории «злонамеренный вызов».

То же издание выяснило, что суд запретил Скоттоу размещать в интернете вообще любую информацию о Стефани Хейден, даже если она не касается перемены пола.

Ранее СМИ рассказывали о том, как трансгендеры соревнуются за право считаться первыми родителями в той или иной стране. Первым в мире трансгендером, которая официально сменила пол с женского на мужской и после этого родила ребенка, считается гражданка США Кэйси Салливан из штата Висконсин. Роды прошли успешно, для этого ей просто пришлось на время перестать принимать мужские гормоны. Вскоре аналогичные случаи произошли в Великобритании и Финляндии.

Кроме того, СМИ часто рассказывают истории, как сменившие пол люди заключают между собой браки. Один такой случай недавно произошел в Британии, когда капитан вооруженных сил 31-летний Ханна Винтерборн, который когда-то был мужчиной, «вышел замуж» за 40-летнюю актрису Джейка Графа, родившуюся женщиной.