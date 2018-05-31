найти ×
   
  • USD -0.04
    65.68
  • EUR +0.24
    74.39
СохранитьСохранено0
×

003017

На чемпионате России подрались команды по водному поло

Small f78f8d6c11

© youtube.com

В столице Татарстана ватерполисты из казанского «Синтеза» подрались с противниками из волгоградского «Спартака». Матч между командами проходил в рамках 11-го тура чемпионата России и был прерван из-за неспортивного поведения игроков.

За 4 минуты до финальной сирены, когда счет был 9:6 в пользу «Спартака», у ворот волгоградской команды сперва поругались, а затем и подрались сразу несколько ватерполистов. Затем в воду бросились запасные игроки, которые попытались разнять зачинщиков драки. Судьи остановили игру и приняли решение не возобновлять матч.

Инцидент сняли телекамеры, так что и у судей, и у болельщиков есть возможность проанализировать действия спортсменов.

Драки во время соревнований по водному поло, тем более массовые, случаются редко, гораздо чаще это происходит во время футбольных матчей. Дерутся не только футбольные фанаты, но и сами футболисты.

Например, в ноябре 2019 года после матча чемпионата Санкт-Петербурга сразу 17 футболистов академии «Зенита» и СШОР «Зенит» устроили на поле массовую драку. Матч определял победителя турнира, в котором воспитанники академии выиграли со счетом 2:1. Инцидент произошел в результате словесной перепалки, после чего пять участников драки получили красные карточки.

В современном хоккее драки на льду и вовсе стали частью шоу. Особенно часто дерется (и побеждает) капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
361150273читать позжечитаю позже
Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале
26034477читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

121431782читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

291839791читать позжечитаю позже