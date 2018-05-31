На чемпионате России подрались команды по водному поло

В столице Татарстана ватерполисты из казанского «Синтеза» подрались с противниками из волгоградского «Спартака». Матч между командами проходил в рамках 11-го тура чемпионата России и был прерван из-за неспортивного поведения игроков.

За 4 минуты до финальной сирены, когда счет был 9:6 в пользу «Спартака», у ворот волгоградской команды сперва поругались, а затем и подрались сразу несколько ватерполистов. Затем в воду бросились запасные игроки, которые попытались разнять зачинщиков драки. Судьи остановили игру и приняли решение не возобновлять матч.

Инцидент сняли телекамеры, так что и у судей, и у болельщиков есть возможность проанализировать действия спортсменов.

Драки во время соревнований по водному поло, тем более массовые, случаются редко, гораздо чаще это происходит во время футбольных матчей. Дерутся не только футбольные фанаты, но и сами футболисты.



Например, в ноябре 2019 года после матча чемпионата Санкт-Петербурга сразу 17 футболистов академии «Зенита» и СШОР «Зенит» устроили на поле массовую драку. Матч определял победителя турнира, в котором воспитанники академии выиграли со счетом 2:1. Инцидент произошел в результате словесной перепалки, после чего пять участников драки получили красные карточки.

В современном хоккее драки на льду и вовсе стали частью шоу. Особенно часто дерется (и побеждает) капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.