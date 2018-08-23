Памперсы в канализации: московский ад глазами коммунальных служб

Когда речь заходит о ремонте, многие москвичи и жители других городов России полагаются на наемных рабочих, хотя ответственность за непредвиденные последствия работ ложится на самих владельцев жилья. Не все хозяева квартир знают, что приглашенные мастера самостоятельно могут выполнять любые работы, кроме тех, что вносят изменения в конструкцию общедомовых коммуникации. В этом случае нужно предварительно получить разрешение управляющей компании (УК).

К таким работам относятся операции со стояками горячей и холодной воды, трубами отопления, системой подачи газа, вентиляцией и электропроводкой до счетчика. Предварительное согласование с управляющей компанией и участие ее сотрудников тут строго обязательно, поскольку эти работы затрагивают остальных жильцов и дом в целом.

Обычно управляющие компании публикуют в интернете официальный список своих услуг с указанием расценок. Игнорирование требований УК может привести к плачевным последствиям: затоплению своей и нижних квартир в подъезде, проблемам с получением страховки, судебными исками и испорченными отношениями с соседями.

О том, чем грозят самовольные переделки общедомовых коммуникаций у себя в квартире и использование унитаза в качестве «бездонного» помойного бака, «Ридусу» рассказал заместитель начальника участка управляющей компании ГБУ «Жилищник» по району Зябликово Станислав Черкас.

Далее идет прямая речь нашего собеседника.

Ситуации бывают разные. Часто нас просят дать доступ сторонним организациям, слить воду в стояках, иногда это плохо заканчивается для жильцов. Были случаи, когда во время ремонта в квартире сторонней организацией проводилась частичная либо полная замена стояков холодной и горячей воды, и в соседней квартире сверху из-за этого ломался сгон, но рабочие этого не видели и всю квартиру заливало. Это в лучшем случае, а бывало и несколько этажей.

Чтобы люди понимали: вот вам делают сантехнику, а вы не знаете многих моментов, и прежде чем кому-то доверять, вы должны согласовать с УК, даже просто для себя. Не просто чтоб сантехник «Вася Пупкин», который не соображает, а чтобы к вам пришел, как минимум, мастер и дал консультацию. Тем самым люди будут избегать всяких нарушений и поломок.

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Бывали случаи, когда даже без перемычки переваривали стояк на полотенцесушитель: приварили два крана, а перемычку нет. Либо к трубопроводу приварили трубу неверного диаметра и тем самым, даже не осознавая, нарушали циркуляции горячей воды по всем этажам.

Со временем управляющая компания выявляет данные нарушения, так как поступают жалобы на заниженную температуру горячей воды, выявляет и исправляет, но зачастую, у жителей после исправления нарушений потом не греет полотенцесушитель, так как переоборудование трубопровода горячей воды и подводка были сделаны не правильно, с нарушением норм инженерно-сантехнических коммуникаций.

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Бывало совсем жестко. В девятиэтажном доме, на 8-ом этаже делали ремонт. Халтурщики поломали 25-й кран. Отломили его как-то случайно. Вместо того чтобы сообщить о повреждении, они оставили все как есть и убежали. Заявка поступила от соседей, когда с потолка полилась вода. Мы воду отключили. Заходим: в квартире ремонт, никого нет. Просто все бросили и ушли. Восемь этажей полностью залито.

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Другой случай. Дом 22 этажа. На 17-м этаже фирма получила официальное разрешение на доступ в квартиру. Рабочие все сделали. Надо было запустить воду. В их трубе, которую они делали, сгон разорвался, они его как-то крутили-вертели, в итоге он разрушился. В результате непрофессиональных действий рабочих пострадало 10 этажей под ремонтируемой квартирой. Был причинен миллионный ущерб. Потом «Жилищник» долго судился с этой компанией.

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Многие жители не знают, что по закону, согласно постановлению № 354 ( от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») за стояки несет ответственность управляющая кампания. Как бы и что бы на стояке ни сделали, очень сложно доказать, что это вина жителя. На практике такие случаи были, но это очень сложно.

Если у жителей не будет горячей воды, то вопросы жителей будут адресованы УК. Если в результате переделки стояка у жителей исчезнет горячая вода, то отвечать будет УК. Если частная фирма и сантехник УК подходит к делу халатно, не вникая в суть задачи, интересуясь только заработанной суммой, то, опираясь на свою практику, могу сказать, что это аукнется лет через лет 5.

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Проблемы возникают не только при ремонтах. В унитазы смывают соленые огурцы, кости, полотенца, памперсы, высыпают кошачий корм. Последнее — настоящая жесть.

Вот был случай, 16-этажное здание. Кто-то высыпал в унитаз кошачий корм. Он застрял где-то внизу, и канализация в подвале забилась так, что вода из канализации выливалась в квартиру на первом этаже, вытекала из унитаза, ванны, раковины, залила двухкомнатную квартиру на 1-м этаже. Я такого даже в подвале не видел. После того как вода высохла, на полу, стенах и мебели остался налет из засохших фекалий, перемешанных с бумагой.

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Другой случай, 22-этажный дом. Однокомнатная квартира. Из унитаза и ванны бил фонтан фекалий вперемешку с кошачьим кормом. Ситуацию облегчило только то, что санузел был выложен плиткой, но в зале деформировался ламинат.

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В некоторых домах очень неудобно расположены вентиляционные короба. И владельцы квартир, чтобы освободить место на кухне, предпочитают просто их снести. Тем самым они перекрывают домовую вентиляцию.

В таких случаях УК получает информацию от жителей — обычно это владельцы квартир, расположенных снизу, у них перестает работать вытяжка. Узнать на каком этаже проведена незаконная перепланировка очень просто. Достаточно подняться на чердак и просветить в шахту фонариком. Тогда сразу видно, на каком этаже произошло перекрытие.

Еще можно опустить нитку или другим способом вычислить нужную квартиру. Владельцы квартир либо полностью перекрывают шахту, либо зауживают ее. Последнее также влияет на правильную циркуляцию воздуха. В таких случаях УК действует только через суд, потому что добровольно никто из владельцев квартир не хочет переделывать обратно и портить свой ремонт, а ведь из-за этого страдают остальные жильцы.

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У УК возникают проблемы с кошками, так как некоторые жители пускают животных в подвалы. По распоряжению столичного мэра, необходимо оставлять один продух в подвал открытым. Этими отверстиями и пользуются кошки. Летом у них появляются котята.

Даже при желании УК полностью перекрыть все доступы в подвал, местные любители животных все равно находят возможность сделать по-своему. В ход идет подкуп местных алкоголиков и антисоциальных элементов, которые за небольшую плату снова открывают животным доступ в подвал, выламывая решетки.

С одной стороны кошки уничтожают грызунов, но с другой стороны являются переносчиками блох. Особенно острой проблема становится летом.

От крыс московские дома в разных районах страдают по разному — где-то их нет, где-то — просто сотни в подвале, но это все же бывают только отдельные случаи.

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Мусоропроводы также доставляют проблемы работникам УК. Жители домов выливают туда всякие неподходящие жидкости, а один раз даже выбросили унитаз. Пришлось полностью разбивать мусоропровод. Некоторые кидают туда доски и другой строительный мусор.

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Повторюсь, для безопасности и удобства самих жителей необходимо все свои действия по ремонту и переделки сантехники согласовывать с УК.

Напомним, вскоре коммунальщики могут получить повод наведаться с проверкой в каждый дом и квартиру: глава Росстандарта Алексей Абрамов пообещал внести на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, который освободит россиян от забот по проверке правильности работы счетчиков воды и возложит эту обязанность на представителей поставщика услуги, которым в большинстве случаев является управляющая компания.