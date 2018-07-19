В топ портала Reddit вышло видео, в котором девушка демонстрирует трюк с обычном стулом. Ролик называется «Пол — это лава. Финальный босс», и это название должно напомнить вам о детской игре, в которой участники строят дома импровизированную полосу препятствий и преодолевают её, перепрыгивая со стульев на кресла, с них — на диваны и шкафы, избегая касаться пола. Героиня видео делает примерно то же самое — сидя на обычном стуле, она пролезает снизу, чтобы снова сесть на него, при этом не коснувшись пола. И это впечатляющий трюк, учитывая, что стул ничем не прикреплён к полу.

Однако не спешите завидовать ловкости девушки, ведь это София Йокояма (Sofya Yokoyama) — член сборной Швейцарии по скалолазанию. А глядя на другие видео, которые она выкладывает на свою страничку в Instagram, кажется, что подобные трюки неподвластны простым смертным.

Думаете, сцены из крутых боевиков, где герой карабкается по отвесной стене, а потом прыгает в пустоту, в последний момент цепляясь за что-нибудь одной рукой, — сплошной видеомонтаж? Смотрите и удивляйтесь!



Подписчики, которых у Софии уже больше 21 тысячи, любят её не только за ловкость и трюки в стиле Лары Крофт, но и за то, что, несмотря на тяжёлые ежедневные тренировки, девушка всегда улыбается, даже если у неё что-то не получается.

Как вам фокус со стулом? Сможете повторить?