Полицейских уличили в организации пыток с использованием живой змеи

Индонезийские полицейские признали факт использования змеи при допросе заключенного в провинции Западное Папуа. По информации издания Independent, подвергшийся пыткам молодой человек является сторонником независимости этого региона от Индонезии.

Как заявили в местном полицейском управлении, использованная для проведения допроса рептилия не была ядовитой. Правоохранители признали подлинность появившейся в Сети видеозаписи бесчеловечной процедуры и принесли извинения за действия своих офицеров.

Тем не менее ставшие достоянием общественности кадры вызвали по-настоящему широкий резонанс в самой Индонезии и за ее пределами.

По словам местного специалиста в области прав человека Вероники Коман, использованная «методика» нарушает не только устав полиции, но и местное законодательство. Она также уточнила, что нынешний случай — далеко не первая попытка применения змей для получения признательных показаний.

Как рассказала юрист, на видео полицейские допрашивают молодого активиста движения за независимость Западного Папуа по имени Сэм Локон, задержанного по подозрению в краже. Помимо экзотического способа запугивания, к нему также применялось физическое насилие, утверждает Вероника Коман.