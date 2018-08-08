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В центре Москвы избили подполковника ФСБ

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© Виталий Невар/ТАСС

В центре столицы неизвестные бросили бутылку в служебный автомобиль подполковника ФСБ, а когда он вышел из машины, чтобы разобраться с произошедшим, его избили, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Однако травмы у сотрудника ФСБ оказались несерьезными, поэтому он не стал обращаться за медицинской помощью.

По словам собеседника агентства, злоумышленники напали на старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления «К» ФСБ России.

Именно это управление задерживало Арашуковых.

Как сообщает паблик Mash, инцидент произошел вечером в воскресенье, 10 февраля, в Абрикосовском переулке в Хамовниках.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (1)

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    коля ванин11 февраля, 14:32

    100% полицаи. десятилетия между ними "трения". чаще полицаи бьют НКВД шников используют подконтрольную полицаям шпану
    это часть их насыщенной жизни. скот бьётся со скотом.

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