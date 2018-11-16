Осужденный за смертельное ДТП священник оказался злостным нарушителем

Осужденный за смертельное ДТП священник Иван Петунов оскорбляет заключенных и не подчиняется требованиям администрации колонии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Он написал несколько заявлений, в которых отказывается отбывать наказание за совершенное преступление», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в то же время священник хочет создать в колонии-поселении православную общину и возглавить ее.

В пресс-службе УФСИН Карелии рассказали агентству, что ведомство через суд добивается ужесточения наказания иерею Ивану Петунову.

«За неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения и конфликт с другим осужденным осужденный признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания», — приводит агентство слова представителя пресс-службы.

15 июня 2016 года Петрозаводский городской суд приговорил священника Петунова к четырем годам колонии-поселения за ДТП в состоянии опьянения, в результате которого погибла женщина.