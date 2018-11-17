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В Сахаре найдены древние каменные постройки

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  • 11 февраля 2019, 13:18
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Группа археологов из Университета Восточной Англии рассказала об удивительной находке: ученые обнаружили в пустыне Сахара следы неизвестной ранее цивилизации.

По предварительной оценке, постройки сделаны около 1500 лет назад.

Археологи нашли огромные каменные сооружения разной формы. Некоторые имеют форму полумесяца, другие — круга, часть построек прямоугольная, также есть постройки, представляющие собой груду камней.

Некоторые строения настолько крупные, что их невозможно рассмотреть. Например, обнаружить каменную конструкцию длиной около 630 метров помогли спутниковые снимки.

Мы пока не знаем, какой цивилизации могли принадлежать эти постройки, возраст которых превышает 1,5 тысячи лет. Скорее всего, эти постройки обозначают места захоронений, рассказали археологи.

Напомним, что сейчас большую часть территории Западной Сахары, включая большую часть береговой линии, контролирует Марокко. Оставшиеся 25% находятся под контролем Сахарской Арабской Демократической Республики.

До 1991 года страны находились в состоянии войны, поэтому международные группы ученых, в том числе археологов, практически не посещали эти территории.

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