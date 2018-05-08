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Полиция арестовала мать употребившей кокаин 4-летней девочки

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© visualhunt.com

Медицинские исследования показали наличие кокаина в организмах двоих детей в возрасте четырех и двух лет, передает телеканал Fox News. Инцидент произошел в американском местечке Уинчестер, штат Кентукки.

Первой подозрения медиков вызвала четырехлетняя девочка, которая не пришла в сознание после дневного сна в дошкольном образовательном учреждении. В больнице, куда доставили ребенка, выяснилось, что в ее крови присутствуют следы наркотического средства.

Придя в себя, девочка рассказала, что утром того дня она съела остатки неизвестного порошка, обнаруженного на полу ее дома.

Правоохранители и медики поспешили проверить состояние здоровья ее младшего брата. Оказалось, что в его организме также присутствуют следы кокаина.

Во время допроса их 31-летняя мать призналась, что утром к ним домой заходил ее друг, занимающийся распространением наркотиков. Сделка купли-продажи была «заключена» прямо на глазах у детей.

Вероятно, в этот момент часть порошка случайным образом оказалась на полу.

Сейчас женщина арестована, ей предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми. Отмечается, что ранее она была выпущена под залог из центра содержания задержанных в Неваде.

Напомним, несколько недель назад аналогичный случай произошел во Владивостоке. Там в больнице оказалась годовалая девочка, которой в руки попал пакет с содержанием гашишного масла, оставленный после вечеринки ее родителями и их гостями.

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