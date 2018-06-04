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На Марсе могут появиться надувные планеры

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  • 11 февраля 2019, 11:46
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Американские разработчики из Аризонского университета представили проект будущего аппарата, который может отправиться на Марс вместе с марсоходами и космическими зондами.

Ученые предлагают запустить на Красную планету надувной планер, который сможет изучать Марс вместе с другими аппаратами.

Сейчас на планете работают марсоходы и посадочные модули, а сверху за Марсом наблюдают орбитальные аппараты. Но их совместная работа не очень хорошо отлажена. Например, зондам не всегда хватает мощности камер, чтобы сделать детальные снимки, а марсоходы не могут в полной мере сделать снимки поверхности, отметили разработчики.

Изобретение американских ученых поможет не только сэкономить бюджет космических организаций, но и модернизирует космические аппараты.

В своем исследовании разработчики предлагают использовать надувной планер, который будет весить всего 5 килограммов и обладать размахом крыльев 5,7 метра. Планер сможет парить над поверхностью Марса и детально обозревать планету с высоты птичьего полета.

Предполагается, что за день он сможет преодолевать расстояния от 10 до 100 километров, на что не способен не один марсоход.

Согласно проекту, планер доставят на Красную планету в кубсате — небольшом искусственном спутнике. Затем планер спустят на планету, где телескопическая стрела будет удерживать планер, пока свернутая конструкция его крыльев будет разворачиваться закачиванием азота в специальные отсеки.

Для долговечности конструкции специалисты предлагают покрыть основную часть крыла специальным чувствительным к ультрафиолетовому излучению материалом, который будет затвердевать под воздействием солнечного света.

Планеру потребуется всего час, чтобы достаточно затвердеть для самостоятельного полета. В качестве двигательной установки предлагается использовать систему на основе холодного газа. Это позволит марсианскому планеру взлетать на высоту до 1,8 километра и оттуда проводить исследования.

Планер сможет не только проводить собственные научные исследования, но и координировать работу марсоходов и других аппаратов на поверхности планеты.

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