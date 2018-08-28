найти ×
   
  • USD -0.41
    65.65
  • EUR -0.57
    74.32
СохранитьСохранено0
×

102761

Экс-замглавы МВД Якутии осудили за попытку изнасиловать подчиненную

Small default

© vk.com

В Якутии суд приговорил бывшего заместителя республиканского главы МВД Николая Мамчура к пяти годам колонии общего режима за сексуальное насилие.

Кроме того, Мамчура лишили звания полковника полиции.

По данным следствия, в апреле 2016 года замминистра, будучи пьяным, вызвал к себе в кабинет сотрудницу, охранявшую следственное управление, и попытался изнасиловать ее.

Свою вину Мамчур не признал, заявив, что потерпевшая решила его оговорить. Однако собранная следствием доказательственная база, включая ряд экспертиз, в полном объеме подтвердила виновность подсудимого, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

По данным паблика Hue, основным вещественным доказательством стали брюки подчиненной замминистра, на которых было обнаружено выделяемое при эякуляции биологическое вещество.

Ранее местные СМИ сообщали, что после произошедшего Мамчур попытался свести счеты с жизнью, в итоге попал в медицинское учреждение, отмечает ФАН.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
805371читать позжечитаю позже
Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
7030961читать позжечитаю позже

главное


Музыка
Общество
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности

«Ещё бы голой села», — пишут хейтеры талантливой девушке.

361150273читать позжечитаю позже

Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале28 августа 2018

Сейчас верному животному ищут хозяев.

26034477читать позжечитаю позже