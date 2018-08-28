Экс-замглавы МВД Якутии осудили за попытку изнасиловать подчиненную

В Якутии суд приговорил бывшего заместителя республиканского главы МВД Николая Мамчура к пяти годам колонии общего режима за сексуальное насилие.

Кроме того, Мамчура лишили звания полковника полиции.

По данным следствия, в апреле 2016 года замминистра, будучи пьяным, вызвал к себе в кабинет сотрудницу, охранявшую следственное управление, и попытался изнасиловать ее.

Свою вину Мамчур не признал, заявив, что потерпевшая решила его оговорить. Однако собранная следствием доказательственная база, включая ряд экспертиз, в полном объеме подтвердила виновность подсудимого, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

По данным паблика Hue, основным вещественным доказательством стали брюки подчиненной замминистра, на которых было обнаружено выделяемое при эякуляции биологическое вещество.

Ранее местные СМИ сообщали, что после произошедшего Мамчур попытался свести счеты с жизнью, в итоге попал в медицинское учреждение, отмечает ФАН.