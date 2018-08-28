В Белоруссии школьник убил учительницу и ученика

В городе Столбцы в Минской области Белоруссии подросток 2003 года рождения напал с ножом на учителя и трех учеников в школе.

От полученных ранений учительница и один школьник скончались, двое других учеников госпитализированы.

Подозреваемый в совершении преступления скрылся с места происшествия, в связи с чем в шести районах Минской области был введен специальный план «Сирена».

Вскоре злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Белоруссии.

В настоящее время в школе, где произошел инцидент, работает следственно-оперативная группа.

Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» один из педагогов средней школы, где произошел инцидент, напавший с ножом был обычным ребенком.

Он отметил, что это был проблемный класс в школе, где большинство учеников ни во что не ставили учителей.