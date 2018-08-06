Названы победители кинопремии BAFTA

В Лондоне в Королевском Альберт-холле состоялось вручение наград Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

Приза за лучший фильм удостоена картина мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома».

Кроме того, Куарон признан британским жюри лучшим режиссером. Всего лента получила награды в четырех номинациях.

В номинации «Лучший британский фильм» победила «Фаворитка» грека Йоргоса Лантимоса, последние годы снимающего кино в Великобритании. Картина также получила награды за «Лучший дизайн», «Лучший грим», «Лучший оригинальный сценарий».

Лучшей актрисой экспертами была признана Оливия Колман, исполнившая в фильме роль королевы Анны Стюарт, а Рэйчел Вайс, которая в «Фаворитке» сыграла приближенную королевы Сару Черчилль, получила награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

В номинации «Лучшая мужская роль» награду получил Рами Малек, сыгравший вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».

Кроме того, кинолента удостоена награды в номинации «Лучший звук».

Лучшим актером второго плана назван Махершал Али за роль джазмена Дона Ширли в фильме «Зеленая книга».

Награду за лучший адаптированный сценарий получил фильм «Черный клановец».

В номинации «Лучшая музыка к фильму» победителем стала картина «Звезда родилась».

Приз за визуальные эффекты получил фильм «Черная пантера», сообщается на сайте Британской академии кино и телевизионных искусств.