В Москве начнут тестировать первый в России беспилотный трамвай

На северо-востоке столицы в ближайшее время начнут тестировать первый в России беспилотный трамвай, пишет газета «Ведомости».

Трамвай будет курсировать маршруту № 17 Останкино — Медведково.

Как рассказал изданию представитель «Мосгортранса», первое время состав будет ходить без пассажиров.

А вот коммерческая эксплуатация трамвая, скорее всего, начнется в 2021 году.

«Сейчас состав испытывают на площадке депо им. Н. Э. Баумана и в ближайшие месяц-два выпустят на линию. Во время тестирования в кабине будет находиться водитель», — отметил собеседник издания.

По его словам, водитель все-таки будет контролировать движение, однако система сможет сама применить торможение, если на пути будет находиться посторонний предмет. Кроме того, она «снизит скорость, если водитель слишком быстро двигается на опасном участке дороги».

Как стало известно изданию, разработкой трамвая занимались российские компании Cognitive Technologies и «ПК Транспортные системы».

В сентябре прошлого года первый беспилотный трамвай вышел на дороги Потсдама в Германии.