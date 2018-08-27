Космический телескоп «Ломоносов» засек в атмосфере Земли световой «взрыв»

Директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил об открытии в земной атмосфере мощных световых «взрывов». Необъяснимое пока явление зарегистрировано ультрафиолетовым телескопом, который установлен на российской спутнике «Михайло Ломоносов».

«Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления. Мы несколько раз регистрировали световой „взрыв“ огромной мощности. А под ним все чисто, никаких гроз и облаков! Что вызывает „взрыв“ — вопрос открытый», — рассказал журналистам Панасюк.

По словам ученого, световые «взрывы» происходят на очень большой высоте в несколько десятков километров и какова их физическая природа его коллеги пока объяснить не могут. Новые вспышки не похожи ни на спрайты (электрические разряды в мезосфере и термосфере), ни на эльвы (огромные слабосветящиеся вспышки в верхней части грозового облака)

Российский научный спутник «Михайло Ломоносов» был выведен на орбиту 28 апреля 2016 года во время самого первого пуска с космодрома Восточный. Аппарат был создан по заказу МГУ им. Ломоносова при участии специалистов из США, Германии, Канады и других стран. Он предназначен для изучения экстремальных физических явлений в земной атмосфере, ближнем космосе и Вселенной.

Аппаратура спутника ведет наблюдение за разрядами молний в стратосфере, регистрирует космический мусор на орбите, исследует энергетические процессы во Вселенной, связанные со взрывами сверхновых звезд. Сбором информации занимается Центр данных оперативного космического мониторинга Научно-исследовательского института ядерной физики (НИИЯФ МГУ).



Летом 2018 года в работе спутника появились проблемы с научной аппаратурой, из-за чего функционал аппарата резко сократился, но его продолжают использовать для наблюдения за атмосферой Земли.