От экс-пиарщика Reebok потребовали извиниться за «совковую ****рашку»

Бывший специалист по маркетингу компании — производителя спорттоваров Reebok Александр Голофаст, уволенный из-за скандальной рекламной кампании «Ни в какие рамки», вновь вызвал негодование пользователей Рунета.

Комментируя свое увольнение, Голофаст написал в Facebook, что он «открыт к предложениям о новой работе», умеет «замечать тренды до того, как они становятся модными», «ломает стереотипы» и «расшатывает совковую *идорашку». Последняя фраза возмутила многих людей.

В комментариях к записи от Голофаста потребовали извинений, а также осыпали оскорблениями и насмешками, сообщает «СНЕГ.TV». Скриншоты этой записи растиражировали в Сети.

«В компании „Reebok Россия“ нанимали сказочных людей, просто один долбоносик сидел на другом и третьим погонял. То, что они пишут сейчас, это неуважение ко мне и моей стране. „Совковая *идорашка“? Reebok, вы там извинения всей стране должны уже приносить за своих долбоносиков», — написал в Twitter журналист Эльдар Муртазин.

Всем недовольным Голофаст объяснил свою позицию в интервью каналу «Беспощадный пиарщик», ссылку на которое «Ридус» не ставит из-за обилия нецензурной лексики. Александр заявил, что слова «расшатываю совковую *идорашку» были цитатой «совершенно рандомного чувака», а сам он имел в виду «образ закостенелого советского мировоззрения».



«Страна у нас норм. Не хуже и не лучше средней мировой. Типа Аргентины. Стагнация максимальная. Ничего не происходит значимого. При этом культура достаточно замкнутая и самобытная, люди слишком серьезно к ней относятся и дрочат на собственную как бы уникальность. Мне это, кстати, нравится. Есть гигантский потенциал в плане желания быть не такими. Это оч. круто для любого общества, залог роста, по идее. Проблема — мы слишком изолированны. Вот если бы здесь было бы больше западного капитала, открытая экономика. То тогда мы б взлетели», — отметил Александр Голофаст.



Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в Рунете отреагировали на саму скандальную рекламную кампанию Reebok.

Напомним, летом 2018 года серьезно оскандалилась крупная сеть магазинов с товарами для дома и ремонта «Леруа Мерлен». Это случилось из-за того, что PR-менеджер Галина Панина опубликовала фейковую новость о том, что в Ново-Переделкино «пьяные фанаты сожгли девушку», а затем назвала патриотично настроенных россиян «ваткой».



Панина отметилась и в истории с Голофастом. В одном из своих комментариев на его странице в Facebook она посоветовала Александру «не искать работу, а делать ее», поскольку «бизнес воспитан на страхе» и боится нанимать людей, «думающих что-то не по канону».