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Половина россиян заподозрила чиновников во лжи

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© dcaloren/flickr.com

В России до рекордного уровня выросло число людей, которые не доверяют словам чиновников: 52% опрошенных социологами из «Левада-Центра» россиян обвинили госслужащих во лжи о положении дел в стране.

По словам директора исследовательской организации Льва Гудкова, большинство россиян не заразились паранойей и продолжают доверять словам простых людей. Массовое недоверие касается именно чиновников, и оно провоцирует ответную реакцию. «По мнению людей, они соблюдают законы, а государство — нет. Поэтому россияне приспосабливаются и сами вынуждены обманывать», — заявил он газете «Ведомости».

Всего за год число тех, кто подозревает чиновников во лжи, выросло на 15% — с 37% до 52%. В правдивости чиновников убеждены лишь 12% опрошенных против 20% годом ранее. Остальные пока не определились.

«Связано это не только с шоком из-за пенсионной реформы, но и с ростом цен и акцизов и тем, что власти нарушили негласный социальный договор, пытаясь решить проблемы за счет населения. Хотя недоверие к чиновникам существовало всегда и растет после каждого ухудшения ситуации», — отметил Гудков.

В отношении обычных людей подозрительность россиян носит гораздо более умеренный характер: верить согражданам готовы 37% респондентов и только 25% склонны считать лжецами всех вокруг. 

По сравнению с другими странами в России «очень низкий уровень межличностного и институционального доверия», поэтому многие доверяют только своей семье и самым близким людям, добавил социолог.

Напомним, потребительское доверие россиян вплотную приблизилось к историческому минимуму. В четвертом квартале 2018 года соответствующий индекс, который рассчитывают The Conference Board и Nielsen, упал с 67 до 65 пунктов. Ниже он опускался только в первом и четвертом кварталах 2016 года — до 63 пунктов.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как большинство людей в России живет на грошипочему россияне отказываются покупать и потреблять и что будет с ценами в наступившем году.

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