Пьяные украинские зенитчики подбили свой склад из «Иглы»

Официальный представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил что пьяные украинские зенитчики подбили свой склад в Краматорске.

«Украинские вооруженные формирование продолжают вести неравный бой с некачественным алкоголем, в результате чего „доблестные воины света“ несут большие небоевые потери в личном составе и вооружении. На аэродроме Краматорск трое украинских зенитчиков, выполняющих задачи по прикрытию пункта управления, традиционно перебрали со спиртным и решили поиграть с переносным зенитным ракетным комплексом „Игла“. Игры с оружием никогда не приводят к добру. В результате непреднамеренного выстрела из ПЗРК произошло возгорание одного из хранилищ», — заявил Безсонов.

Заявление прозвучало в рамках передачи журналистам очередной сводки событий в Донецкой Народной Республике.

В результате разрушений и пожара на складе под списание пошло множество боеприпасов и имущества, в том числе три ПЗРК «Игла», десять ракет к ним, два пулемета и тысяча патронов калибром 7,62 мм. По словам Безсонова, к уничтоженному вооружению дополнительно приписали две тысячи патронов калибра 7,62 миллиметра, тысячу патронов калибра 5,45 миллиметра и пять тепловизоров «Арчер», чтобы скрыть воровство.

Напомним, в декабре 2018 года в городе Геническе Херсонской области украинские военные разворовали и разгромили пансионат, куда заселились под предлогом введенного на Украине военного положения. Об этом стало известно из жалобы владельца пансионата одному из депутатов Верховной Рады.

Ранее в расположении 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ произошло убийство военнослужащего сослуживцами. Конфликт между военнослужащими произошел из-за отказа одного из них принести бутылку водки.

В феврале 2018 года украинские СМИ сообщали об убийстве четверых военных из воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское. Причиной инцидента также стала невоздержанность военнослужащих в употреблении алкоголя.

Самый громкий случай такого рода произошел в 2016 году, когда солдаты 54-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли огонь друг по другу.