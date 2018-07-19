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Российский саночник стал четырехкратным чемпионом Европы

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© Instagram.com

Российский саночник Семен Павличенко выиграл чемпионат Европы, проходящий в немецком Оберхофе в рамках этапа Кубка мира.

Результат 27-летнего спортсмена составил 1 минуту 26,203 секунды, сообщает «Интерфакс».

Серебро завоевал еще один представитель сборной России Роман Репилов. Третье месть занял спортсмен из Латвии Кристерс Апарйодс.

Таким образом, Павличенко стал четырехкратным чемпионом Европы в соревнованиях одиночек, отмечает агентство.

Кроме того, он также является победителем чемпионата мира 2015 года, а также — действующий чемпион мира в командной гонке.

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